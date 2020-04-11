Вавринка на карантине сыграл в нарды с плюшевым медведем
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал новую фотографию в «Инстаграме». Швейцарец на фото играет в нарды с гигантским плюшевым медведем.
«Я чуть не победил», — написал Вавринка.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» швейцарца.
Из-за пандемии коронавируса в мире отменяются спортивные соревнования. Ранее было принято решение об отмене теннисных турниров как минимум до июля.
По состоянию на 11 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,7 млн человек. От коронавирусной инфекции умерло более 103 тыс. человек, выздоровело — 382 тыс.
Из-за коронавируса было принято решение о переносе Открытого чемпионата Франции по теннису на сентябрь. Кроме того, организаторы уже объявили об отмене Уимблдона.
Вавринка устроил вечеринку в бассейне со своими копиями
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