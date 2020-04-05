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Вавринка устроил вечеринку в бассейне со своими копиями

Вавринка устроил вечеринку в бассейне со своими копиями
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка продолжил увлекательные эксперименты с клонированием себя для приятного провождения времени во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. На сей раз Вавринка устроил вечеринку. Теннисист предаётся различным пагубным страстям в бассейне на открытой веранде. Например, в центре кадра Вавринка устроил баттл между игрушечными динозавром и уточкой.

Ранее Вавринка отметил 35-летие в компании шести своих копий, а также показал все занятия дня на карантине в одном фото.

Фото доступно в «инстаграме» Стэна Вавринки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.

Вавринка показал все занятия дня на карантине в одном фото
Вавринка отметил 35-летие в компании шести своих копий. Видео
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