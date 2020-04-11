Тим Хенман: у Энди Маррея впереди ещё не один Уимблдон

Экс первая ракетка Великобритании Тим Хенман считает, что несмотря на травму его соотечественник Энди Маррей сможет сыграть ещё на нескольких Уимблдонских турнирах, прежде чем завершит карьеру.

«Я видел, как он тренировался несколько недель назад, когда казалось, что есть ещё шанс поехать в Майами. Учитывая, сколько он пропустил и какого прогресса добился сейчас, думаю, он разочарован вынужденным перерывом. Однако, возможно, эта пауза позволит ему играть дольше в будущем, если его бёдра позволят.

Я помню, как играл Андре Агасси после того, как пропустил полтора года. Он был свеж и готов играть. Он продолжал играть до 36 лет. В то время для топ-игрока это был солидный возраст. Я завершил карьеру в 33, и это тоже считалось довольно поздно. Но сейчас появились новые методики тренировок и профилактики травм, так что спортсмены могут играть дольше.

Хочется верить, что, если тело позволит и Энди сохранит мотивацию, его впереди ждёт ещё не один Уимблдон», — приводит слова Хенмана The Guardian.