Боб и Майк Брайаны сыграли в челлендже Энди Маррея смартфонами вместо ракеток

Братья-близнецы Боб и Майк Брайаны приняли участие в челлендже, который запустили Энди Маррей и его жена Ким.

Британцы предложили известным личностям из мира тенниса и их вторым половинкам потренироваться в технике владения мячом. Задача — на двоих выполнить 100 ударов по мячу, не дав ему опуститься на землю.

Боб и Майк вывели челлендж на новый уровень, решив сыграть не теннисными ракетками, а смартфонами. С поставленной задачей братья успешно справились.

Видео доступно на «Чемпионате».

Боб и Майк Брайаны— одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века. С 1999 года Боб и Майк совместно играли в финалах более чем ста турниров АТР и «Большого шлема». Брайаны являются обладателями карьерного «Золотого шлема» (выигрывали все четыре турнира и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного «Большого шлема» (победы во всех четырёх турнирах подряд не в течение одного календарного года) в мужском парном разряде.