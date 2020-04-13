Кирьос сделал татуировку с изображением Брайанта и Леброна

Австралийский теннисист Ник Кирьос сделал татуировку с изображением баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Коби Брайанта, погибшего в январе. Кирьос опубликовал видео с татуировкой на своей странице в «Инстаграме».
«Коби и Леброн навсегда со мной», — написал Кирьос.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В марте Кирьос посещал матч «Лейкерс» с «Бруклин Нетс» вместе с российской теннисисткой Анной Калинской.
После гибели Коби Брайанта Кирьос вышел на матч четвёртого круга Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем в футболке с номером 8 в память о погибшем баскетболисте.
Легендарный спортсмен погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
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