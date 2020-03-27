Павлюченкова прекратила сотрудничество с тренировавшим её Сьюмиком

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прекратила трудовые отношения с французским тренером Сэмом Сьюмиком. Об этом заявил специалист в эфире We Love Tennis.



Сотрудничество Анастасии и Сэма продлилось чуть более полугода. Под его руководством 30-я ракетка мира сумела пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе. Интересно, что именно с Мугурусой Сьюмик работал до Павлюченковой.



Помимо Гарбинье француз работал с россиянкой Верой Звонарёвой, представительницей Беларуси Викторией Азаренко и канадкой Эжени Бушар.

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживают форму индивидуально.