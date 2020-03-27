Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Павлюченкова прекратила сотрудничество с тренировавшим её Сьюмиком

Павлюченкова прекратила сотрудничество с тренировавшим её Сьюмиком
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прекратила трудовые отношения с французским тренером Сэмом Сьюмиком. Об этом заявил специалист в эфире We Love Tennis.

Сотрудничество Анастасии и Сэма продлилось чуть более полугода. Под его руководством 30-я ракетка мира сумела пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе. Интересно, что именно с Мугурусой Сьюмик работал до Павлюченковой.

Помимо Гарбинье француз работал с россиянкой Верой Звонарёвой, представительницей Беларуси Викторией Азаренко и канадкой Эжени Бушар.

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживают форму индивидуально.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020