Шварцман и Дибала организовали благотворительный турнир по FIFA. Тим примет в нём участие

Аргентинский теннисист Диего Шварцман и австриец Доминик Тим сыграют на благотворительном турнире по FIFA 20 для PlayStation, который аргентинец организовал совместно с соотечественником, футболистом итальянского «Ювентуса» Пауло Дибалой. Об этом сообщает Punto de Break.

Сообщается, что собранные во время турнира средства пойдут в поддержку аргентинскому Красному Кресту.

«Я готов! Вместе с Пауло Дибалой, Диего Шварцманом и многими другими спортсменами я сыграю на этом турнире по FIFA ради благого дела», — прокомментировал Тим в своём «твиттере».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.