Надаль: спустя три недели карантина чувствую себя только лучше. Теннис почти не волнует

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль поделился мнением о перспективах спорта в ситуации с пандемией коронавируса.



«Турниры без зрителей — это не решение проблемы. Соревнования проводятся фактически во всём мире, но в каждой из стран ситуация с коронавирусом разная. Для сравнения, футбольный сезон проходит в пределах одной страны, максимум — материка. Мы же вынуждены каждую неделю быть в новом месте. В таких условиях мы просто обязаны относиться к ситуации ответственно.



Прошло три недели карантина, а я начал себя чувствовать только лучше. Мне удалось перестроиться на позитивный лад, начать помогать людям. Теннис на данный момент волнует меня меньше всего.



Да, мы часами обсуждаем с другими членами совета игроков будущее тура. Стараемся помочь тем, по кому пандемия ударила сильнее всего. Мы не можем возобновить тур, но можем помочь игроками из-за пределов топ-100», — цитирует Надаля ABC.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.

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