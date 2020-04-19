Australian Open покажет полуфинальный матч 2005 года Сафин — Федерер

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии покажет встречу россиянина Марата Сафина и швейцарца Роджера Федерера, которая состоялась в полуфинале розыгрыша 2005 года. Матч будет транслироваться на официальном канале AO в YouTube. Начало — в 13:00 мск.
Федерер на тот момент был первой ракеткой мира и лидером посева соревнований. Сафин получил четвёртый номер посева. В параллельном полуфинале встречались австралиец Ллейтон Хьюитт и Энди Роддик, представляющий США.
Интересно, что на пути к полуфиналу Сафин разгромил совсем ещё юного Новака Джоковича — 6:0, 6:2, 6:1. Для серба тот Australian Open стал первым в карьере турниром «Большого шлема».
Напомним, действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии в мужском разряде является первая ракетка мира Новак Джокович, который в решающем матче оказался сильнее австрийца Доминика Тима — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
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