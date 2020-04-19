А. Медведев: теннис без зрителей смотрится хуже, чем футбол при пустых трибунах

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy и St. Petersburg Open Александр Медведев прокомментировал информацию о планирующихся выставочных турнирах в Германии и Франции. Соревнования соберут известных теннисистов, однако пройдут при пустых трибунах.



«Если в футбол можно играть без зрителей и показывать телезрителям и пользователям Интернета, то теннис без зрителей будет выглядеть намного хуже. Не будет реакции на каждый красиво сыгранный мяч. Но здесь не до жиру, быть бы живу, поэтому в Германии приняли решение начать, и это неплохо.



У теннисистов нет заработной платы, их доход зависит от участия в турнирах. Посмотрим, как эта инициатива будет развиваться. Больше ничего не можем сказать. Не знаем, когда сможем играть в России», — цитирует Медведева ТАСС.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.