Борис Беккер: в теннис можно играть без зрителей. Спортсменам нужно на что-то жить

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал приостановку теннисного сезона.
«30 лет ATP, WTA и ITF не могли договориться друг с другом и беспокоились только о собственных турнирах. Сейчас все в одной лодке и столкнулись с одинаковыми трудностями. Это возможность объединиться.
Теннис входит в то небольшое число видов спорта, где матчи можно проводить без зрителей. Это не идеально, но большинству теннисистов нужно на что-то жить. Если всё отменят на ближайшие несколько месяцев, половине теннисистов придётся искать другую работу», — приводит слова Беккера The Hindu.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
- 20 апреля 2020
-
09:53
-
09:11
- 19 апреля 2020
-
23:19
-
22:25
-
20:15
-
16:47
-
16:23
-
16:05
-
15:01
-
14:39
-
12:07
-
09:32
-
08:41
-
02:41
-
00:17
- 18 апреля 2020
-
20:54
-
17:41
-
14:14
-
13:58
-
12:35
-
11:20
-
09:55
-
09:48
-
08:11
-
06:29
-
05:50
-
01:01
-
00:20
- 17 апреля 2020
-
22:38
-
22:02
-
20:22
-
20:03
-
17:29
-
15:00
-
13:16