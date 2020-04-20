Роддик: подача Федерера – это гибрид между подачами Сампраса и Агасси

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик сравнил подачу швейцарца Роджера Федерера с подачами 14-кратного победителя турниров «Большого шлема» Пита Сампраса и олимпийского чемпиона Андре Агасси.

«Андре Агасси был теннисистом, который дурачился, подбрасывая мяч. Пит Сампрас был более мощным на подачах и лучше выбирал направление по месту. Подача Федерера – это гибрид между подачами Пита и Андре.



У Роджера есть невероятная способность подать как угодно в любой момент. Он может сначала подать мяч со скоростью 150 км/ч, а потом отправить его в аут по ширине. Он непредсказуем, и это очень раздражало», — приводит слова Роддика Tennis World USA со ссылкой на Tennis Channel.

Ранее Роддик заявил, что ему потребовалось 12 лет, чтобы понять подачу Федерера.

Роддик: я дурак. Понадобилось 12 лет, чтобы понять подачу Федерера