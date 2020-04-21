Маррей — о Надале: он может выиграть «РГ» 52 раза, но не умеет пользоваться «Инстаграмом»

Вчера, 20 апреля, вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл прямой эфир на своей странице в «Инстаграме». Надаль испытывал трудности с тем, чтобы подключить к трансляции Роджера Федерера. В этот момент в чате появился британец Энди Маррей и пошутил над Надалем.
«Это потрясающе. Он может выиграть „Ролан Гаррос“ 52 раза, но не умеет пользоваться „Инстаграмом“. Может кто-нибудь в чате объяснить этому парню, кого нужно подключить к трансляции?» — приводятся слова Маррея в "твиттере" ESPN UK.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Смотрите видео, как 12-летний Рафаэль Надаль демонстрировал свой стиль.
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