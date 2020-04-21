Финал Федерер – Надаль, титул Моресмо, полуфинал Шараповой. Сетки Уимблдона-2006

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки Уимблдона-2006.



Уимблдон-2006. Женщины. Турнирная сетка

Уимблдон-2006. Мужчины. Турнирная сетка



В женском турнире до четвертьфиналов дошли сразу три россиянки. Мария Шарапова обыграла Елену Дементьеву, а Анастасию Мыскину выбила из сетки француженка Амели Моресмо. В полуфинале Моресмо справилась в трёх сетах с Шараповой, а затем в финале победила и Жюстин Энен.

Чемпионка-2005 Винус Уильямс проиграла в третьем круге Елене Янкович из Сербии. А поскольку Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях из-за травмы колена, это был первый финал Уимблдона с 1999 года, в котором не было ни одной из сестёр Уильямс.

В мужском турнире дальше всех из россиян пробрался по сетке Дмитрий Турсунов – 4-й круг. Финал разыграли первая и вторая ракетки мира – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Сильнее в тот раз оказался Федерер, выигравший в четырёх сетах у испанца.

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Золото Кафельникова и Винус, серебро Дементьевой. Сетки Олимпиады в Сиднее-2000

Золото Николаса Массу и Жюстин Энен. Сетки Олимпиады в Афинах-2004

Титулы Шараповой и Федерера, последний турнир Андре Агасси. Сетки US Open 2006