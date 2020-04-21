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Финал Федерер – Надаль, титул Моресмо, полуфинал Шараповой. Сетки Уимблдона-2006

Финал Федерер – Надаль, титул Моресмо, полуфинал Шараповой. Сетки Уимблдона-2006
Теннис 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки Уимблдона-2006.

Уимблдон-2006. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон-2006. Мужчины. Турнирная сетка

В женском турнире до четвертьфиналов дошли сразу три россиянки. Мария Шарапова обыграла Елену Дементьеву, а Анастасию Мыскину выбила из сетки француженка Амели Моресмо. В полуфинале Моресмо справилась в трёх сетах с Шараповой, а затем в финале победила и Жюстин Энен.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
04 июля 2006, вторник
Мария Шарапова
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Елена Дементьева
Россия
Елена Дементьева
Е. Дементьева
Уимблдон (ж). Финал
08 июля 2006, суббота
Амели Моресмо
Франция
Амели Моресмо
А. Моресмо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Жюстин Энен
Бельгия
Жюстин Энен
Ж. Энен

Чемпионка-2005 Винус Уильямс проиграла в третьем круге Елене Янкович из Сербии. А поскольку Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях из-за травмы колена, это был первый финал Уимблдона с 1999 года, в котором не было ни одной из сестёр Уильямс.

Уимблдон (ж). 3-й круг
30 июня 2006, пятница
Елена Янкович
Сербия
Елена Янкович
Е. Янкович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 10 		4 6
6 8 		6 4
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

В мужском турнире дальше всех из россиян пробрался по сетке Дмитрий Турсунов – 4-й круг. Финал разыграли первая и вторая ракетки мира – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Сильнее в тот раз оказался Федерер, выигравший в четырёх сетах у испанца.

Уимблдон (м). Финал
09 июля 2006, воскресенье
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 2 6  
0 		6 5 7 7 3  
             
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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Золото Кафельникова и Винус, серебро Дементьевой. Сетки Олимпиады в Сиднее-2000
Золото Николаса Массу и Жюстин Энен. Сетки Олимпиады в Афинах-2004
Титулы Шараповой и Федерера, последний турнир Андре Агасси. Сетки US Open 2006
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