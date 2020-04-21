Хачанов подшутил над Зверевым и поздравил его с днём рождения фотографиями Гризманна

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал забавное поздравление немцу Александру Звереву в своём «твиттере». Вчера, 20 апреля, Звереву исполнилось 23 года. Хачанов подшутил над схожестью Зверева с французским футболистом Антуаном Гризманном и прикрепил к публикации фотографии нападающего «Барселоны» вместе с фотографиями Александра.

«С днём рождения, бро», — написал Хачанов.

Пост доступен в "твиттере" Карена Хачанова.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

В рейтинге ATP, замороженном из-за приостановки сезона, Хачанов занимает 15-е место. Впервые в топ-15 рейтинга оказались сразу три теннисиста из России: Хачанов, Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (14).