Мария Шарапова в День Земли вспомнила о трагедии Чернобыля

Экс первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, российская теннисистка Мария Шарапова, в День Земли вспомнила об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года



«Сегодня я поддерживаю запуск «Earth perspectives», нового арт-проекта, задуманного Олафуром Элиассоном для Дня Земли 2020 в рамках проекта #backtoearth.

Это видео занимает особое место в моём сердце. На земном шаре виден Чернобыль — в Припяти, Украина. Место самой страшной ядерной катастрофы в истории, где редкие и исчезающие виды теперь процветают в отсутствие людей», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

Родители Марии, Юрий и Елена, до её рождения жили на окраине Гомеля, примерно в 140 км от Чернобыля. В Нягань, где родилась теннисистка Шараповы переехали, только узнав о беременности Елены, через 4 месяца после аварии.

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли, который был учреждён в 2010 году.В этот день особое внимание уделяется проблеме сохранения деревьев и экосистем в целом.