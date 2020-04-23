Сафин: когда пришёл Путин, мы волну поймали. Просела нефть – стали вылезать проблемки

Экс первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин вспомнил об истории СССР и России, чтобы объяснить текущую ситуацию в стране.



«Надо понимать, что некоторые родились при советской власти, а другие — уже в России. У наших людей разный склад мышления. В нашем сознании всё-таки пока преобладает советское прошлое, и из этого складывается определённая картина, которую мы видим. Должно пройти минимум одно поколение, чтобы немного поменялось сознание.



Мы в прошлом веке проживали от одного ужаса до другого. Наши родители жили в абсолютном страхе — всегда серое, не выделяйся из толпы, кругом негодяи. Всё идёт оттуда, боязнь всего. Поколениями вбивали в голову, что ты серая масса. Мои родители — не исключение. Они 1948 года рождения. Сталин, Хрущёв, Андропов, Черненко… Брежнев сколько лет был у власти. Всё откладывается в голове, а тут бац — можно делать всё. Они не могут понять, как это можно — что-либо говорить. Мы живём в свободном мире, а у них старая парадигма, и они боятся всего, даже сказать „мяу“.



Не вернулись ли те времена после свободных 90-х? Во-первых, в 90-е не было свободы, была анархия. Если ты зашёл в другой район, тебе голову отрывают. А если скажешь, что ты гей, то просто четвертуют. Сейчас всё намного спокойнее. В СССР вообще за тунеядство сажали. Свобода по-разному выглядит в разные времена. В 2000-е успокоились, потому что уже все, кто мог заработать бабки, заработали их, насколько могли. Это был импульс благосостояния. Бабки стали появляться, нефть пёрла, всё было хорошо. Пришёл Владимир Владимирович — и мы волну поймали. А когда стала проседать нефть, начали вылезать проблемки. Но без этого невозможно, это баланс», — сказал Сафин в прямом эфире в «Инстаграме» Марии Командной.