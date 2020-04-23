Марат Сафин: смерти нет, сознание вечно, материя — это иллюзия

Экс первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин высказался на философские темы: о смерти, сознании и материи.

«Не считаю растительные вещи наркотиками. Это не героин, не кокаин, не что-то синтетическое. Это использовалось тысячелетиями, и ведущие врачи мира признают пользу. Смерти не боюсь. Эта мысль появляется, когда ты понимаешь, что смерти нет. Согласен с тем, что сознание вечно. Всё вокруг тебя — это общее поле сознания. Всё вокруг — это божественное проявление или проявление высшего разума.



Посмотрите вокруг. Материя — это иллюзия. Любая мысль материальна. Возьмите телефон. Вот Стив Джобс придумал Apple только потому, что он принимал вещество. Не наркотик. У него родилась эта мысль или он увидел это, затем — реализовал. Телефон, телевизор, архитектура — всё создавалось в голове, а потом уже воплощалось в жизнь.

Если у тебя дисгармония внутри себя, то ты живёшь в дисгармонии с окружающим миром. А когда ты понимаешь, что всё есть проявление высшего разума, бога, абсолюта, что оно есть и мы едины, то начинаешь от этого кайфовать. Потому что ты — часть всего того, что ты видишь вокруг», — сказал Сафин в прямом эфире в «Инстаграме» Марии Командной.