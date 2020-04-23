Карен Хачанов рассказал, как его перепутали с Жераром Пике

Российский теннисист Карен Хачанов в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал об отношении к новому формату Кубка Дэвиса и одному из его организаторов, футболисту сборной Испании и «Барселоны» Жерару Пике.
«В плане организации Кубок Дэвиса очень понравился. Раздевалки, корты и всё остальное было супер. В плане формата есть вопросы у многих людей — все привыкли видеть домашние и выездные матчи. Есть плюсы и минусы, перемены всегда есть. Не знаю, к лучшему они или нет. Мы это узнаем спустя год-два.
С Пике общаемся. После больших матчей он может написать, спросить какие-то вещи по поводу тенниса, по части психологических моментов. Я болею за «Реал», но не так, как Рафа Надаль, который не пропускает ни одного матча мадридцев. Я люблю эту команду, но могу с удовольствием сходить и на матч «Барселоны» по приглашению Пике.
Как-то мы отдыхали с женой, ко мне подошли, начали просить автографы. Люди говорят: «Жерар, Жерар!». Я спрашиваю: «Какой Жерар?». Они отвечают: «Пике!». Так что путали, да», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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