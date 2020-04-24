Серена Уильямс с дочкой станцевали под песню из диснеевского мультфильма «Рапунцель»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс выложила видео, на котором танцует под песню I have a dream из диснеевского мультфильма «Рапунцель: запутанная история».

Видео доступно на «Чемпионате».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.



В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай).