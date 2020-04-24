Маррей: возможно, в марте я был болен коронавирусом
Бывшая первая ракетка мира, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей предполагает, что в марте мог заразиться коронавирусом COVID-19.
«Четыре недели назад я чувствовал себя немного нехорошо на протяжении двух-трёх дней. Так что ещё за несколько дней до начала общего карантина я был изолирован. На самом деле многие люди, с которыми я разговаривал, отмечали у себя некоторые симптомы и ощущали болезнь, но сложно точно сказать, был у тебя вирус или нет. А тесты нужно беречь для людей, оказывающихся в более серьёзных ситуациях, и для медицинских работников», — сказал Маррей в интервью CNN.
Также Энди высказал мнение, что теннис станет последним видом спорта, который вернётся к своему привычному виду.
Маррей: теннис станет последним видом спорта, который вернётся к своему привычному виду
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