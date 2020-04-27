«Ты полный идиот». Циципас опубликовал номер телефона Кирьоса в его день рождения

Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На ней Ципипас повторил снимки известного блогера dudewithsign: надел тёмные очки и взял в руки картонную табличку, на которой было написано «Позвони мне» и указан австралийский номер телефона.
Оказалось, что номер принадлежит австралийскому теннисисту Нику Кирьосу. Кирьос оставил комментарий: «Ты полный идиот. Прекратите мне звонить!»
Посмотреть фото можно в "инстаграме" Стефаноса Циципаса.
Таким необычным образом Циципас решил поздравить австралийца с днём рождения. Сегодня, 27 апреля, Кирьосу исполнилось 25 лет.
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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