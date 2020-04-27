Сафин: женский теннис не продаётся без Шараповой, Курниковой и Уильямс

Экс первая ракетка мира, российский теннисист Марат Сафин прокомментировал предложение Роджера Федерера объединить ATP и WTA в единую теннисную организацию.

«Почему бы и нет? Как идея — да. Можно создать общий продукт, получать какие-то бонусы. В этом случае спонсорский пакет будет более продаваем, чем если отдельно продавать мужиков и девчонок. Девчонок продавать немного сложнее, потому что мужики, как ни крути, тащат… Многие не понимают, но женский теннис практически не продаётся.



Это очень важно понимать, это исходная точка: женский теннис просто не продаётся. Без Маши Шараповой, без Анны Курниковой, без Серены Уильямс. Остальные девчонки просто непродаваемы», — приводит слова Сафина «Спорт день за днём» со ссылкой на совместный прямой эфир с Михаилом Южным в "Инстаграме".