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Федерера обвинили в попытках получить подписчиков после инициативы слияния ATP и WTA

Федерера обвинили в попытках получить подписчиков после инициативы слияния ATP и WTA
Теннис / ATP 0

Эрик Хордофф, вице-президент Федерации тенниса Германии, обвинил швейцарца Роджера Федерера в попытке пиара после того, как теннисист предложил объединить WTA и ATP.

«Это короткое мышление. Объединения недостаточно. Нужно начинать с ITF и турниров «Большого шлема». Объединение ATP и WTA не решит проблем.

Федерер просто хочет заполучить больше подписчиков для своего «твиттера». Поэтому он предлагает что-то без соответствующей базы. Я поддерживаю обсуждение всех вопросов. Но всякие заявления в его «твиттере» не могут привести к серьёзному улучшению ситуации», — цитирует Хордоффа Tennis World USA со ссылкой на Stats Platform.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Федерер и Надаль выступили за объединение АТР и WTA в одну теннисную организацию
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