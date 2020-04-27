Федерера обвинили в попытках получить подписчиков после инициативы слияния ATP и WTA
Эрик Хордофф, вице-президент Федерации тенниса Германии, обвинил швейцарца Роджера Федерера в попытке пиара после того, как теннисист предложил объединить WTA и ATP.
«Это короткое мышление. Объединения недостаточно. Нужно начинать с ITF и турниров «Большого шлема». Объединение ATP и WTA не решит проблем.
Федерер просто хочет заполучить больше подписчиков для своего «твиттера». Поэтому он предлагает что-то без соответствующей базы. Я поддерживаю обсуждение всех вопросов. Но всякие заявления в его «твиттере» не могут привести к серьёзному улучшению ситуации», — цитирует Хордоффа Tennis World USA со ссылкой на Stats Platform.
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Федерер и Надаль выступили за объединение АТР и WTA в одну теннисную организацию
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