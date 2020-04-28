Винус Уильямс рассказала, кого считает самым привлекательным игроком ATP-тура

Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, кого из теннисистов мужского тура считает наиболее привлекательным.

«Когда я и моя сестра были помладше, мы думали, что Пит Сампрас очень привлекателен. Это было в 1990 году или около того. Мой отец говорил: «Вы не должны думать о парнях». Было грустно, но мы отвечали: «Хорошо, папа». Поэтому с тех пор я научилась не обращать внимание на парней из ATP-тура. Но Сампрас по-прежнему хорош», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

48-летний Пит Сампрас — американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель 64 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе 14 турниров «Большого шлема». Сампрас завершил профессиональную карьеру в 2003 году.