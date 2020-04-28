«От пещерного человека до моего мужчины». Супруга подстригла Джоковича

Елена, супруга первой ракетки мира серба Новака Джоковича, опубликовала в своём «твиттере» новое видео. На видео она показала, как подстригла мужа.

«От пещерного человека до моего мужчины», — подписала видео Елена Джокович.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире коронавирусом заразились уже более 3 млн человек.

Ранее Джокович заявил, что выступает против вакцинации, направленной на борьбу с коронавирусом. После этого многие врачи раскритиковали спортсмена.