«От пещерного человека до моего мужчины». Супруга подстригла Джоковича
Елена, супруга первой ракетки мира серба Новака Джоковича, опубликовала в своём «твиттере» новое видео. На видео она показала, как подстригла мужа.
«От пещерного человека до моего мужчины», — подписала видео Елена Джокович.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире коронавирусом заразились уже более 3 млн человек.
Ранее Джокович заявил, что выступает против вакцинации, направленной на борьбу с коронавирусом. После этого многие врачи раскритиковали спортсмена.
Джокович ожидает появления региональных турниров с призовым фондом до возобновления тура
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