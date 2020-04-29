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Диего Шварцман: будет очень сложно возобновить сезон в 2020 году

Диего Шварцман: будет очень сложно возобновить сезон в 2020 году
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. Соревнования приостановлены как минимум до конца июля. Но, как полагает Шварцман, пауза в сезоне может получиться ещё более длительной.

«Очень мало информации о том, когда может возобновиться сезон. В первую очередь у ATP очень плохо налажена коммуникация. Думаю, приостановка сезона застала их врасплох. В то же время мне кажется, что будет очень сложно возобновить сезон в 2020 году», — цитирует Шварцмана Tennis World USA со ссылкой на EFE.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.

Источник: теннисный сезон не будет возобновлён раньше 3 августа
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