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Кирьос раскритиковал Тима за нежелание помогать деньгами низкорейтинговым теннисистам

Кирьос раскритиковал Тима за нежелание помогать деньгами низкорейтинговым теннисистам
Теннис / ATP 0

Австралиец Ник Кирьос раскритиковал австрийца Доминика Тима за его высказывания по поводу нежелания помогать низкорейтинговым теннисистам.

«Он просто не понимает суть. Мы, топ-игроки, получаем слишком много денег, а у них недостаточно средств, чтобы продолжать играть. Речь о том, чтобы мы помогали там, где можем это делать. Дело не в том, профессиональны они или нет — просто поставь себя на их место», — отметил Кирьос в своём «инстаграме».

Ранее Тим выразил недовольство идеей лидера рейтинга АТР серба Новака Джоковича о создании фонда помощи низкорейтинговым теннисистам во время пандемии коронавируса. Австриец сослался на то, что эти игроки не борются за выживание, и при этом многие из них совершенно не профессиональны. Доминик считает, что лучше пожертвовать деньги людям или учреждениям, которые по-настоящему нуждаются в этом.

Тим раскритиковал идею Джоковича о поддержке низкорейтинговых теннисистов
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