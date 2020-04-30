Кирьос раскритиковал Тима за нежелание помогать деньгами низкорейтинговым теннисистам

Австралиец Ник Кирьос раскритиковал австрийца Доминика Тима за его высказывания по поводу нежелания помогать низкорейтинговым теннисистам.



«Он просто не понимает суть. Мы, топ-игроки, получаем слишком много денег, а у них недостаточно средств, чтобы продолжать играть. Речь о том, чтобы мы помогали там, где можем это делать. Дело не в том, профессиональны они или нет — просто поставь себя на их место», — отметил Кирьос в своём «инстаграме».

Ранее Тим выразил недовольство идеей лидера рейтинга АТР серба Новака Джоковича о создании фонда помощи низкорейтинговым теннисистам во время пандемии коронавируса. Австриец сослался на то, что эти игроки не борются за выживание, и при этом многие из них совершенно не профессиональны. Доминик считает, что лучше пожертвовать деньги людям или учреждениям, которые по-настоящему нуждаются в этом.