Доминик Тим, отказавшийся помогать низкорейтинговым игрокам, пояснил свою позицию

Австрийский теннисист Доминик Тим, выступивший против предложения серба Новака Джоковича создать фонд помощи для низкорейтинговых игроков, пояснил свою позицию. Австриец признал, что высказался об игроках из-за пределов топ-100 рейтинга слишком резко, но отказался менять позицию.

Ранее Тим заявил, что не будет помогать игрокам, так как многие из них не заслуживают помощи, являясь недостаточно профессиональными теннисистами. Фактически австриец обвинил их в недостаточно упорной работе. При этом из-за приостановки сезона многие низкорейтинговые игроки остались без заработки.

«Некоторые вещи беспокоят меня. Я не отказываюсь от своей позиции. Я бы предпочёл, чтобы игроки могли выбирать теннисистов, которым стоит оказать помощь. Мы бы выбрали тех, кто это заслуживает. Я думаю, что всегда будут люди, животные, организации, которым больше нужна наша помощь, чем каждому спортсмену», — цитирует Тима Sky Sport Austria.