Мария Шарапова проиграла в первом круге виртуального турнира

Российская теннисистка Мария Шарапова в паре с моделью Карли Клосс проиграла в первом раунде виртуального командного турнира Stay at Home Slam.
В стартовом матче благотворительного турнира Шарапова и Клосс уступили теннисисту Кевину Андерсону из ЮАР и игроку НФЛ Райану Тэннехиллу.
Кроме того, в соревнованиях задействованы Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нисикори, Мэдисон Кис, Тейлор Фритц и Серена Уильямс.
Турнир транслируется в «Фейсбуке». Участники вступят в игру из своих домов через спортивный симулятор. За участие они получат по $ 25 тыс., которые направят на благотворительность. Пара победителей пожертвует $ 1 млн.
Комментируют матчи легендарный теннисист Джон Макинрой и популярная ведущая Джастин Эзарик.
Ранее Мария Шарапова показала утреннюю зарядку.
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