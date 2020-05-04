Мария Шарапова проиграла в первом круге виртуального турнира

Российская теннисистка Мария Шарапова в паре с моделью Карли Клосс проиграла в первом раунде виртуального командного турнира Stay at Home Slam.

В стартовом матче благотворительного турнира Шарапова и Клосс уступили теннисисту Кевину Андерсону из ЮАР и игроку НФЛ Райану Тэннехиллу.

Кроме того, в соревнованиях задействованы Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нисикори, Мэдисон Кис, Тейлор Фритц и Серена Уильямс.

Турнир транслируется в «Фейсбуке». Участники вступят в игру из своих домов через спортивный симулятор. За участие они получат по $ 25 тыс., которые направят на благотворительность. Пара победителей пожертвует $ 1 млн.

Комментируют матчи легендарный теннисист Джон Макинрой и популярная ведущая Джастин Эзарик.

Ранее Мария Шарапова показала утреннюю зарядку.