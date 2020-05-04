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Южный: отрицательно отношусь к идее о помощи низкорейтинговым игрокам, она популистская

Южный: отрицательно отношусь к идее о помощи низкорейтинговым игрокам, она популистская
Теннис 0

Бывшая восьмая ракетка мира российский теннисист Михаил Южный прокомментировал предложение первой ракетки мира Новака Джоковича оказывать финансовую помощь низкорейтинговым теннисистам во время пандемии коронавируса.

«Помощь игрокам вне топ-100? Отрицательно отношусь к этой идее, она популистская. Почему именно сотня? То есть 99-й помогает, а 101-й получает? Кто определяет суммы, на которые игроки должны скинуться? И главное — кому мы помогаем? Какие критерии? Это молодые, которые только поднимаются? Или ребята в возрасте, которые уже пять-десять лет стоят на уровне топ-250? Я думаю, что если кто-то хочет помочь игрокам, то нужно открыть благотворительный фонд, и любой желающий может просто перечислять туда деньги в том объёме, который считает нужным. А обязать всех игроков, просто потому что ты высоко стоишь, платить тем, кто ниже стоит, — мне кажется, это неправильно», — приводит слова Южного «Спорт-экспресс».

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