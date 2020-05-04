Южный: отрицательно отношусь к идее о помощи низкорейтинговым игрокам, она популистская

Бывшая восьмая ракетка мира российский теннисист Михаил Южный прокомментировал предложение первой ракетки мира Новака Джоковича оказывать финансовую помощь низкорейтинговым теннисистам во время пандемии коронавируса.
«Помощь игрокам вне топ-100? Отрицательно отношусь к этой идее, она популистская. Почему именно сотня? То есть 99-й помогает, а 101-й получает? Кто определяет суммы, на которые игроки должны скинуться? И главное — кому мы помогаем? Какие критерии? Это молодые, которые только поднимаются? Или ребята в возрасте, которые уже пять-десять лет стоят на уровне топ-250? Я думаю, что если кто-то хочет помочь игрокам, то нужно открыть благотворительный фонд, и любой желающий может просто перечислять туда деньги в том объёме, который считает нужным. А обязать всех игроков, просто потому что ты высоко стоишь, платить тем, кто ниже стоит, — мне кажется, это неправильно», — приводит слова Южного «Спорт-экспресс».
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