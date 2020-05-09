Чемпионка US Open Андрееску: 2019-й был одновременно лучшим и худшим годом в жизни

19-летняя канадка Бьянка Андрееску, занимающая шестую строчку рейтинга, вспомнила о прошлом сезоне. Она начинала его на 152-й позиции и выиграла три крупных турнира (Индиан-Уэллс, Торонто и US Open), но при этом пропустила почти половину сезона из-за травм, приняв участие всего в 11 соревнованиях.



«Не знаю, что ждёт меня в будущем, но собираюсь выложиться по максимуму. Глобальная цель — стать первой ракеткой мира и выиграть другие турниры „Большого шлема“. 2019-й одновременно лучший и худший год в жизни, но каждое воспоминание о US Open вызывает очень яркие эмоции.



Это были настоящие американские горки, и я выросла, как игрок и человек, получила уверенность в себе. Это мой первый полноценный год в туре, и просто невероятно, как быстро всё сложилось. Конечно, мне приятно говорить об этом», — сказала Андрееску в интервью «Евроспорту».

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