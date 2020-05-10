Родионова: не нужно наезжать на Тима за то, что не хочет делиться деньгами

Австралийка Арина Родионова прокомментировала слова третьего номера рейтинга АТР Доминика Тима, который заявил о нежелании помогать низкорейтинговым теннисистам.



«Выскажу сейчас очень непопулярное мнение, но что делать. Думаю, всем нужно отстать от Тима по поводу его слов о нежелании делиться деньгами. Сколько бы он ни заработал — за всю карьеру или конкретно в этом году, — это лишь его деньги. Он может делать с ними всё что захочет.



То, что низкорейтинговые теннисисты, включая меня, не зарабатывают „достаточно“ денег, — не вина Доминика. В данной ситуации облажалась ITF, они же должны приложить усилия для исправления проблемы.



Не нужно наезжать на Доминика лишь за то, что он классно играет в теннис и не хочет делиться призовыми с другими», — написала Арина в «Твиттере».



Родионова — 152-я ракетка мира в одиночном разряде и 69-я — в парном.

Доминик Тим, отказавшийся помогать низкорейтинговым игрокам, пояснил свою позицию