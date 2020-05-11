«Российская королева». Пользователи оценили новое весёлое видео Шараповой

Российская теннисистка Мария Шарапова, завершившая карьеру, опубликовала в своём «твиттере» новое видео. Спортсменка показала, как расчищает комнату для тренировки.
«Сдвигая понедельник со своего пути», — подписала запись Шарапова.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Шараповой.
Пользователи живо отреагировали на новое видео Шараповой. Один из подписчиков призвал Шарапову не трогать мебель: «Оставь стул в покое!» Другой пользователь обратил внимание на одежду Шараповой: «Мария, вы носите теннисные кроссовки даже дома? Условия контракта обязывают вас и спать в них?»
И, конечно, многие пользователи оценили красоту Шараповой. «Великолепная красота», — написал один из пользователей. «Российская королева», — добавил другой подписчик.
Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.
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