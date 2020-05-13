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Серена Уильямс: моему организму была нужна эта пауза, хоть я и не хотела этого простоя

Серена Уильямс: моему организму была нужна эта пауза, хоть я и не хотела этого простоя
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что готова к возвращению на корт. В марте сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Я с нетерпением жду возвращения на корт. Теннис — то, что я умею делать лучше всего. Я обожаю играть.

Чувствую, что моему организму была нужна эта пауза, хоть я и не хотела этого простоя. И теперь я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я более расслабленна, набрала хорошую форму. Теперь я могу вернуться на корт и играть», — сказала Серена во время прямого эфира в «Инстаграме» со своей сестрой Винус Уильямс.

Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Докич считает, что С. Уильямс ещё сумеет выиграть турнир «Большого шлема»
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