Халеп вспомнила о временах, когда Энен была её кумиром

Бывшая первая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона — 2019 румынка Симона Халеп во время совместного эфира с легендарной бельгийкой Жюстин Энен, организованного работающими на «Евроспорте» Матсом Виландером и Борисом Беккером, призналась, что Энен была её кумиром. Отметим, что Жюстин, в отличие от Симоны, так и не смогла выиграть Уимблдон, из-за чего не собрала «Карьерный шлем».



«Мне очень приятно говорить с моим кумиром. Должна признаться, что я во многом копировала её, когда росла. У нас одинаковый рост, и я думала, что должна как можно сильнее походить на неё. И пусть у меня нет одноручного бэкхенда, я люблю твой бэкхенд, Жюстин. Ещё я копировала передвижение по корту: у Жюстин были сильные ноги, и она играла очень близко к задней линии. Я старалась копировать и это. Получалось не идеально, потому что время от времени я оказывалась далеко от задней линии, но понимала, что держаться ближе к ней — лучшая идея, когда ты не очень высокая», — сказала Халеп.

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