Халеп запустила челлендж, показав упражнение на скорость и координацию

Румынская теннисистка Симона Халеп предлагает любому желающему принять участие в челлендже — за 45 секунд следует сделать как можно больше повторений упражнений на скорость и координацию. Халеп выполнила 32 повторения.

Видео доступно на странице Симоны в «Инстаграме».

28-летняя Халеп в этом сезоне провела 12 матчей, в которых одержала 10 побед. В её активе выигранный турнир в Дубае (ОАЭ).

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.



Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор не известно, когда точно возобновится сезон.