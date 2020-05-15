Лайович поддержал Джоковича и Надаля, напомнив о свободе слова

Сербский теннисист Душан Лайович поддержал соотечественника Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, которые подверглись критике. Джоковича раскритиковали после выдвижения альтернативных теорий.

Ранее Джокович выступил против вакцинации от коронавируса, а также заявил, что вода может реагировать на эмоции. Надаль активно критиковал власти Испании за недостаточные меры борьбы с коронавирусом.

«У Джоковича и Рафы Надаля очень много фанатов по всему миру. Поэтому когда они говорят о чём-то, это не стоит сравнивать со словами обычного человека.

Нужно быть предельно аккуратным, когда у тебя столько подписчиков, которые будут прислушиваться. С другой стороны, я считаю, что это нормально, когда у каждого человека есть своя позиция и вера.

Что касается Рафы, я не сильно следил за тем, что он говорил. Но у него может быть своё мнение. Политики и правительства сейчас подвергаются критике. Они понимают, что слова Надаля влияют на них негативно. Вот они и начинают отвечать ему. Рафа имеет право высказывать своё мнение, мы живём в демократичном мире», — цитирует Лайовича Tennis World USA.