Лайович поддержал Джоковича и Надаля, напомнив о свободе слова

Сербский теннисист Душан Лайович поддержал соотечественника Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, которые подверглись критике. Джоковича раскритиковали после выдвижения альтернативных теорий.
Ранее Джокович выступил против вакцинации от коронавируса, а также заявил, что вода может реагировать на эмоции. Надаль активно критиковал власти Испании за недостаточные меры борьбы с коронавирусом.
«У Джоковича и Рафы Надаля очень много фанатов по всему миру. Поэтому когда они говорят о чём-то, это не стоит сравнивать со словами обычного человека.
Нужно быть предельно аккуратным, когда у тебя столько подписчиков, которые будут прислушиваться. С другой стороны, я считаю, что это нормально, когда у каждого человека есть своя позиция и вера.
Что касается Рафы, я не сильно следил за тем, что он говорил. Но у него может быть своё мнение. Политики и правительства сейчас подвергаются критике. Они понимают, что слова Надаля влияют на них негативно. Вот они и начинают отвечать ему. Рафа имеет право высказывать своё мнение, мы живём в демократичном мире», — цитирует Лайовича Tennis World USA.
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