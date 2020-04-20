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Новак Джокович выступил против вакцинации от коронавируса

Новак Джокович выступил против вакцинации от корон
Новак Джокович выступил против вакцинации от коронавируса
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса.

«Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы я мог путешествовать. Но если это станет обязательным, что произойдёт? Мне придётся принять решение. У меня есть собственные мысли об этом, может, они изменятся, я не знаю.

Гипотетически, если сезон продолжится в июле, августе или сентябре, что маловероятно, я понимаю, что вакцина станет необходимым требованием сразу после жёсткого карантина», — приводит слова Джоковича Reuters.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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