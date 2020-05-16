15 июня в Италии должен начаться национальный теннисный чемпионат с Фоньини и Синнером

Федерация тенниса Италии планирует провести в стране ряд национальных турниров для мужчин и женщин, которых не существовало с середины 2000-х. Первые соревнования должны пройти в коммуне Тоди с 15 июня. В них примут участие почти все сильнейшие итальянские теннисисты, включая 11-ю ракетку мира Фабио Фоньини и самого перспективного недавнего юниора Италии 18-летнего Янника Синнера. Об этом сообщает Tennis World USA.



Выступление первой ракетки Италии Маттео Берреттини, занимающего восьмую строчку в мировом рейтинге, под вопросом из-за травмы. На кону на турнире будет стоять условное звание «абсолютного чемпиона Италии». Рейтинговые очки, разумеется, разыгрываться не будут, но организаторы наверняка обеспечат определённый призовой фонд.

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