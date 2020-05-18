Дядя Надаля: Федерер — лучший теннисист в истории

Тони Надаль, дядя и экс-тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о лучших игроках в истории. Тони сказал, что считает лучшим теннисистом в истории швейцарца Роджера Федерера.

«Федерер – отличный теннисист, мне нравится наблюдать, как он играет. Если бы я не был дядей и тренером Рафы, то поддерживал бы Роджера. Надеялся бы, что он выиграет все матчи. В его игре мне нравится эффектность. При этом она очень эффективна.

Уверен, Федерер — лучший в истории. Сравнить его можно только с Родом Лэйвером или Рафаэлем, он отстаёт не сильно. Тем не менее Роджер пока лидирует», — цитирует Тони Надаля Yahoo Sports.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока не известно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда.