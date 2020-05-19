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Тренер Надаля: в финале US Open 2019 Медведев удивил нас и показал, как он хорош

Тренер Надаля: в финале US Open 2019 Медведев удивил нас и показал, как он хорош
Теннис / ATP 0

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, вспомнил финал Открытого чемпионата США 2019 года. Тогда Надаль одолел россиянина Даниила Медведева в пяти сетах.

«Мы думали, что чем длиннее будет матч, тем лучше для Рафы, потому что Медведеву было тяжело в ходе турнира, он сыграл много матчей тем летом.

Я хотел, чтобы он убедился, что непросто играть в своём первом финале „Большого шлема“ с теннисистом, который уже провёл так много финалов. Я считаю, что опыт сыграл важную роль. Но помимо этого Рафе пришлось адаптироваться, кое-что менять в своей игре, чтобы противостоять Даниилу.

Если честно, я думаю, Медведев полностью сменил тактику, когда он проигрывал, и это нас немного удивило. Сделав это, он показал, насколько он хорош», — приводит слова Мойи Metro со ссылкой на Eurosport.

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