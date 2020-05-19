Лайович, Троицки, Бегу и Фетт примут участие в выставочном турнире Типсаревича в Сербии

Стали известны девять участников выставочного турнира в Белграде (Сербия), который пройдёт в теннисной академии бывшей восьмой ракетки мира Янко Типсаревича. Об этом сообщается в "инстаграме" академии.

В мужской части турнира выступят 23-я ракетка мира Душан Лайович, победитель Кубка Дэвиса Виктор Троицки, финалист юниорского US Open Миомир Кецманович, босниец Дамир Джумхур, болгарин Димитар Кузманов и Хамад Медъедович. Среди женщин своё участие в турнире подтвердили 81-я ракетка мира Ирина Бегу, 85-я ракетка мира Патрисия-Мария Циг и победительница пяти турниров ITF Яна Фетт.

Соревнования получили название Eastern European Championship. Матчи пройдут на неделе, которая начнётся 15 июня. Стоит отметить, что близким другом Типсаревича является первая ракетка мира Новак Джокович.