Типсаревич проведёт выставочный турнир в Сербии

Бывшая восьмая ракетка мира Янко Типсаревич планирует провести в своей академии в Белаграде (Сербия) выставочный турнир. Об этом сообщается на официальной странице академии в «Инстаграме».

Соревнования, чей состав пока не известен, получат название Eastern European Championship. Матчи пройдут на неделе, которая начнётся 15 июня. Стоит отметить, что близким другом Типсаревича является первая ракетка мира Новак Джокович, который даже в обход правил пытается вернуться на корт в условиях карантина.

10 мая завершился выставочный турнир в США, победителем которого стал Рейлли Опелка. В конце мая в Австрии пройдёт выставочный турнир с участием третьей ракетки мира Доминика Тима.



18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор не известно, когда точно возобновится сезон.