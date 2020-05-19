Доминик Тим ответил обратившейся к нему 620-й ракетке мира

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим ответил на обращение 620-й ракетки мира из Алжира Инес Иббу.
«Я не смотрел видео целиком, но я читал, что она сказала. Дело в том, что никто не читал моё интервью целиком. Во всех газетах были заголовки об этом, но это нечестно. Если бы люди прочитали всё, что я сказал, они бы восприняли это по-другому. Это во-первых. Во-вторых, я не сказал, что не нужно помогать никому. Без сомнения, многим теннисистам нужна поддержка. Но я думаю, что, если ты начинал играть в теннис, тебе уже повезло. Есть люди и организации, которым поддержка нужна больше, чем теннисистам.
Я хочу выбирать сам, кому я помогу. Я не хочу, чтобы меня принуждали отдавать деньги кому-либо. Я уже помогаю молодым игрокам из Австрии. Я никогда не говорил об этом публично, потому что я делаю это не ради собственной репутации. Я делаю этому потому, что они заслуживают этого, и я хочу им помочь», — приводит слова Тима Tennis Actu со ссылкой на L’Equipe.
Тим резко высказался об идее поддержать низкорейтинговых теннисистов финансово во время пандемии коронавируса. Иббу записала видеообращение к австрийцу, в котором рассказала о сложностях жизни низкорейтинговых теннисистов из африканских стран.
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