Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Маю: если проведение «Ролан Гаррос» без зрителей будет единственным вариантом, то я за

Маю: если проведение «Ролан Гаррос» без зрителей будет единственным вариантом, то я за
Теннис / ATP 0

38-летний француз Николя Маю, сыгравший знаменитый трёхдневный матч на Уимблдоне-2010 с американцем Джоном Иснером, а позже собравший «Карьерный большой шлем» в паре с соотечественником Пьер-Югом Эрбером, поделился мнением об угрозе отмены «Ролан Гаррос». Ранее организаторы объявили о переносе турнира с мая на осень. Маю выступил за проведение соревнований без зрителей, если иных вариантов организации не будет.

«Ролан Гаррос» без зрителей, с пустыми аллеями, без атмосферы — это уже не то. Нам нужна публика. Но, если исходить из экономической составляющей, проведение турнира имеет важнейшее значение для федерации, турнира и всех клубов. Если проведение соревнований без зрителей будет единственным вариантом, я буду за», — приводит слова Маю Tennis World USA со ссылкой на Ouest-France.

Обладатель «Карьерного шлема» Маю: мы с Эрбером хотим завоевать медаль на ОИ в Токио
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020