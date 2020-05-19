Маю: если проведение «Ролан Гаррос» без зрителей будет единственным вариантом, то я за

38-летний француз Николя Маю, сыгравший знаменитый трёхдневный матч на Уимблдоне-2010 с американцем Джоном Иснером, а позже собравший «Карьерный большой шлем» в паре с соотечественником Пьер-Югом Эрбером, поделился мнением об угрозе отмены «Ролан Гаррос». Ранее организаторы объявили о переносе турнира с мая на осень. Маю выступил за проведение соревнований без зрителей, если иных вариантов организации не будет.
«Ролан Гаррос» без зрителей, с пустыми аллеями, без атмосферы — это уже не то. Нам нужна публика. Но, если исходить из экономической составляющей, проведение турнира имеет важнейшее значение для федерации, турнира и всех клубов. Если проведение соревнований без зрителей будет единственным вариантом, я буду за», — приводит слова Маю Tennis World USA со ссылкой на Ouest-France.
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