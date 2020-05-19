Организаторы World TeamTennis планируют начать очередной турнир 12 июля
Директор командного турнира World TeamTennis Карлос Сильва сообщил, что организаторы по-прежнему планируют провести соревнования в запланированные ранее сроки. Турнир должен стартовать 12 июля, он будет продолжаться три недели.
В ближайшее время организаторы должны определиться с местом проведения соревнований. По словам Сильвы, рассматриваются четыре города во Флориде и Техасе.
Примечательно, что ранее ATP и WTA приняли решение не возобновлять теннисный сезон до начала августа. Тем не менее организаторы World TeamTennis не планируют следовать данным указаниям.
Впрочем, в этом году на командном турнире будут свои особенности. Так, все матчи будут проходить в одном городе, а не в различных городах США, как было раньше.
ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля
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