«Каждый игрок поймёт». Касаткина сняла шуточное видео про камбеки в теннисе

Российская теннисистка Дарья Касаткина пошутила не тему камбеков в теннисе. Спортсменка опубликовала видеоролик в своём «инстаграме». В видео она воспроизвела эмоции теннисистов по ходу матча, который уходит из рук.



«Каждый теннисист поймёт», — подписала видеозапись Касаткина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.