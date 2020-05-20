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«Каждый игрок поймёт». Касаткина сняла шуточное видео про камбеки в теннисе

«Каждый игрок поймёт». Касаткина сняла шуточное видео про камбеки в теннисе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина пошутила не тему камбеков в теннисе. Спортсменка опубликовала видеоролик в своём «инстаграме». В видео она воспроизвела эмоции теннисистов по ходу матча, который уходит из рук.

«Каждый теннисист поймёт», — подписала видеозапись Касаткина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.

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