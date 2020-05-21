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Вице-президент ФИФА: Джоковича могут не пустить в ряд стран, если он не вакцинируется

Вице-президент ФИФА: Джоковича могут не пустить в ряд стран, если он не вакцинируется
Теннис / ATP 0

Вице-президент ФИФА, президент КОНКАКАФ, канадский бизнесмен и спортивный функционер Виктор Монтальяни считает, что серба Новака Джоковича, являющегося противником использования вакцины против нового коронавируса, могут не пустить в некоторые страны. Отметим, что Джокович высказывался именно о вакцинации сразу после изобретения вакцины, то есть до необходимых тестирований, длящихся обычно не менее года-полутора.

«Новак против прививок? У него могут возникнуть проблемы. Допустим, если мы с ним не сделаем прививки и поедем в страну, которая при пересечении границы требует документ, подтверждающий вакцинацию, нас туда просто не пустят — придётся ехать домой. Это серьёзная проблема, но решать её должны не спортивные функционеры или теннисисты, а политики», — приводит слова Монтальяни Soccerex.

Новак Джокович выступил против вакцинации от коронавируса
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