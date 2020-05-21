Джокович рассказал, чему он научился у Федерера и Надаля

Первая ракетка мира, 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил на вопрос о том, чему его научили два других представителя «Большой тройки», в данный момент опережающие его по количеству титулов на мэйджорах — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
«Роджер во многом вдохновлял меня, как и Рафаэль. Роджер показал не только мне, но и всем поколениям после него, как можно эффективно и умно выстраивать тренировки, организовывать личную и профессиональную жизнь, чтобы показывать свой максимум, чтобы быть чемпионом — и как держаться на корте с настоящим достоинством. Рафаэль же научил меня никогда не сдаваться, а также уважению к спорту и к соперникам», — сказал Джокович в интервью известному журналисту Грэму Бенсингеру.
- 21 мая 2020
-
18:54
-
17:57
-
17:06
-
15:12
-
13:11
-
11:41
-
09:57
- 20 мая 2020
-
18:49
-
18:27
-
17:59
-
16:34
-
15:56
-
14:36
-
13:29
-
12:47
-
12:02
-
11:17
-
10:23
-
10:16
-
09:35
-
09:29
-
00:18
- 19 мая 2020
-
23:37
-
22:30
-
21:31
-
20:11
-
19:11
-
17:44
-
16:46
-
16:27
-
15:52
-
14:55
-
13:58
-
13:46
-
13:20