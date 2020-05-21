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Джокович рассказал, чему он научился у Федерера и Надаля

Джокович рассказал, чему он научился у Федерера и Надаля
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил на вопрос о том, чему его научили два других представителя «Большой тройки», в данный момент опережающие его по количеству титулов на мэйджорах — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

«Роджер во многом вдохновлял меня, как и Рафаэль. Роджер показал не только мне, но и всем поколениям после него, как можно эффективно и умно выстраивать тренировки, организовывать личную и профессиональную жизнь, чтобы показывать свой максимум, чтобы быть чемпионом — и как держаться на корте с настоящим достоинством. Рафаэль же научил меня никогда не сдаваться, а также уважению к спорту и к соперникам», — сказал Джокович в интервью известному журналисту Грэму Бенсингеру.

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